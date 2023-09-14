Более 40% россиян опасаются заболеть коронавирусом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Опасения заразиться коронавирусом в настоящее время испытывают 41% россиян, среди граждан в возрасте от 60 лет - каждый второй (52%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ/

Российские женщины боятся заболеть коронавирусом чаще мужчин - 46% и 37% респондентов соответственно.

В свою очередь, почти каждый четвертый (24%) абсолютно уверен, что нет никаких рисков заболеть, чаще всех такую уверенность испытывают сограждане 18-24 лет (43%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, 26% респондентов пока не задумывались о возможности подобных рисков, 6% опрошенных сообщили, что уже переболели и оставшиеся 3% сограждан затрудняются что-либо сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 11 сентября 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.