Песков назвал предателями бизнесменов, занявших антироссийские позиции

В Кремле не понимают логику введения и снятия санкций в отношении предпринимателей, также заявил он

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не понимают логику введения и снятия санкций в отношении представителей российского бизнеса, но среди них есть и предатели, и те, кто правомерно отстаивает свои интересы в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем. Вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе. Это то, что мы понимаем однозначно", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Евросоюзе не стали продлевать санкции в отношении нескольких российских бизнесменов.

"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются (...) вывести себя из-под санкций. Это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением", - отметил он.

По его словам, "главное в этой истории - то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом".

Ранее в четверг стало известно, что Евросоюз исключил из санкционного списка четырех россиян, в том числе владельца группы компаний ЕСН Григория Березкина и экс-гендиректора Ozon Александра Шульгина.

Накануне Совет ЕС объявил о решении продлить на очередные полгода ограничительные меры в отношении лиц, которых в Евросоюзе считают виновными в "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". При этом против четырех лиц санкции не были продлены, говорилось в сообщении Совета без уточнения, о ком идет речь.