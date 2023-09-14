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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ провели 4-часовое патрулирование над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около 4 часов", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что в полете их сопровождали истребители Су-30СМ.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - процитировали в Минобороны слова командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.

Кобылаш добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Минобороны Ту-95МС Норвежское море Баренцево море
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