Два Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ провели 4-часовое патрулирование над Баренцевым и Норвежским морями, сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила около 4 часов", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что в полете их сопровождали истребители Су-30СМ.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - процитировали в Минобороны слова командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша.

Кобылаш добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.