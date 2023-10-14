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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Российский самолет Ту-142 провел многочасовое патрулирование в Арктике

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Противолодочный самолет Ту-142 выполнил плановый полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщил Северный флот в субботу.

"Экипаж дальнего противолодочного самолета Ту-142 отдельной противолодочной эскадрильи объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнил полет на ледовую разведку в Арктику. Продолжительность его нахождения в воздухе составила более 10 часов", - говорится в сообщении.

По словам военных, полет выполнялся над акваторией Баренцева моря, а также над некоторыми районами Северного Ледовитого океана.

Как сообщили в пресс-службе флота, "полеты самолетов дальней противолодочной авиации Северного флота над Арктикой проводятся регулярно, в основном с целью уточнения ледовой обстановки в районах Северного морского пути".

Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F) - дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире, предназначен для борьбы с подводными лодками. Практическая дальность полета - 12,5 тыс. км, боевой радиус действия - 6,4 тыс. км.

Арктика Северный флот Ту-142
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