Суд в Твери приговорил россиянина к 12,5 годам колонии за госизмену в пользу США

По данным ФСБ, осужденный организовал контрабанду российских военных изделий в Соединенные Штаты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Тверской облсуд приговорил к 12 с половиной годам колонии строгого режима гражданина России Сергея Кабанова, признанного виновным в госизмене в пользу США.

"Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина Российской Федерации Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Следствием установлено, что Кабанов "осуществил отправку изделий, применяемых в ракетной технике Вооруженных сил Российской Федерации, в интересах американской фирмы "Victory Procurement Services" (г. Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США".

Транспортировка военной техники в США, по данным спецслужбы, осуществлялась транзитом через Латвию.

"Канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован", - отмечают в ЦОС.

О том, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ Кабанова, сообщалось в апреле 2021 года. Фабула дела тогда не раскрывалась.