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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Глава Курской области сообщил о гибели человека в Плехово из-за обстрела ВСУ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в субботу со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района.

"От осколочного ранения на месте погиб 30-летний мужчина", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, повреждено несколько домовладений.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт Плехово
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