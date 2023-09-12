Курский Рыльск был повторно атакован украинским беспилотником

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повторной атаке украинским беспилотником на город Рыльск.

"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее Старовойт заявлял о взрывном устройстве, сброшенном на Рыльск с украинского БПЛА.

"В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал", - говорилось в сообщении в телеграм-канале губернатора в понедельник.

По его словам, у двух зданий на улице Ленина повреждены фасады, выбиты несколько окон.