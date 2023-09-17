Три человека ранены при обстреле ВСУ деревни Успеновка в Курской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Деревня Успеновка Кореневского района Курской области снова была обстреляна со стороны Украины, сообщил в воскресенье губернатор области Роман Старовойт.

"Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, накануне Деревня Успеновка также была обстреляна со стороны Украины. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. Никто из жителей не пострадал.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.