В ходе визита Ким Чен Ына в Россию обсуждалось возобновление авиасообщения

Также речь шла о строительстве автомобильного моста через реку Туманган и о дополнительных поставках зерна в КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос возобновления регулярного авиасообщения между РФ и КНДР обсуждался в ходе визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ, сообщил глава Минприроды, председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов.

"Невозможно жить без авиасообщения, и наши коллеги из министерства транспорта сделали всё для того, чтобы оно появилось. Но оно сейчас работает в пробном режиме. Мы уверены, что в ближайшее время оно может полноценно функционировать", - сказал Козлов на видео, размещенном в телеграм-канале Минприроды.

До пандемии коронавируса летали два рейса в неделю из Владивостока в Пхеньян.

Возобновление развития проекта "Хасан-Раджин", а также строительство автомобильного моста через реку Туманган обсуждались в ходе визита лидера КНДР.

"У нас есть железнодорожное сообщение от станции Хасан до порта Раджин. Мы вместе - с корейскими железными дорогами и РЖД управляем этой инфраструктурой. За ней будущее, и его можно развивать", - сказал Козлов.

По его словам, "конечно, вопрос с автомобильным сообщением стоит остро, потому что у нас до сих пор никогда не было автомобильного моста, который мог бы связать наши две страны".

"Мы в силах вполне построить его через реку Туманган это возможно сделать, и в том числе мы это обсуждали", - подчеркнул министр.

Козлов отметил, что Приморский край - основной сосед КНДР, в связи с чем "вопросы транспортного сообщения очень важны".

Вопрос дополнительных поставок зерна в КНДР также обсуждался в ходе визита северокорейского лидера, сообщил Козлов.