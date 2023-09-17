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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В ходе визита Ким Чен Ына в Россию обсуждалось возобновление авиасообщения

Также речь шла о строительстве автомобильного моста через реку Туманган и о дополнительных поставках зерна в КНДР

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос возобновления регулярного авиасообщения между РФ и КНДР обсуждался в ходе визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в РФ, сообщил глава Минприроды, председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов.

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"Невозможно жить без авиасообщения, и наши коллеги из министерства транспорта сделали всё для того, чтобы оно появилось. Но оно сейчас работает в пробном режиме. Мы уверены, что в ближайшее время оно может полноценно функционировать", - сказал Козлов на видео, размещенном в телеграм-канале Минприроды.

До пандемии коронавируса летали два рейса в неделю из Владивостока в Пхеньян.

Возобновление развития проекта "Хасан-Раджин", а также строительство автомобильного моста через реку Туманган обсуждались в ходе визита лидера КНДР.

"У нас есть железнодорожное сообщение от станции Хасан до порта Раджин. Мы вместе - с корейскими железными дорогами и РЖД управляем этой инфраструктурой. За ней будущее, и его можно развивать", - сказал Козлов.

По его словам, "конечно, вопрос с автомобильным сообщением стоит остро, потому что у нас до сих пор никогда не было автомобильного моста, который мог бы связать наши две страны".

"Мы в силах вполне построить его через реку Туманган это возможно сделать, и в том числе мы это обсуждали", - подчеркнул министр.

Козлов отметил, что Приморский край - основной сосед КНДР, в связи с чем "вопросы транспортного сообщения очень важны".

Вопрос дополнительных поставок зерна в КНДР также обсуждался в ходе визита северокорейского лидера, сообщил Козлов.

Реконструкция железнодорожного участка Хасан-Раджин стартовала в октябре 2008 года, когда на станции Туманган (КНДР) было уложено первое звено рельсо-шпальной решетки. В сентябре 2013 года участок железной дороги Туманган-Раджин был сдан в постоянную эксплуатацию. Передача в эксплуатацию нового перегрузочного терминала в порту Раджин и начало грузоперевозок через железнодорожный пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР) состоялось в июле 2014 года.

Изначально в порту Раджин планировалось построить контейнерный терминал для переработки 100 тыс. 20-футовых контейнеров в год, но в связи с изменением конъюнктуры рынка грузовых перевозок и структуры грузопотоков было принято совместное решение о строительстве инфраструктуры и для переработки сыпучих грузов.

КНДР Ким Чен Ын Александр Козлов
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