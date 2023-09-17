Лидер КНДР завершил визит в Россию

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын завершил визит в РФ, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Вооруженными силами КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Россию и Приморский край в частности. Поезд с лидером страны-соседа отбыл с территории Приморья вечером в воскресенье", - говорится в сообщении.

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября, он приехал на станцию Хасан Приморского края. Затем северокорейский лидер на своем бронепоезде направился в Амурскую область, где вместе с президентом РФ Владимиром Путиным осмотрел космодром "Восточный". После этого лидеры государств провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем "тет-а-тет", где обсуждали региональную безопасность и ситуацию в мире.

15 сентября Ким Чен Ын посетил Комсомольск-на-Амуре, где побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК)), а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье, где побывал на аэродроме Кневичи, здесь его встречал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Лидеру КНДР представили самолеты стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ, российский лайнер Ту-214. Также Ким Чен Ын побывал на фрегате Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", где ему продемонстрировали новое вооружение корабля. Также лидер КНДР посетил балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

В воскресенье Ким Чен Ын побывал в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский во Владивостоке, посетил научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум".