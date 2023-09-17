В Анапе на площади 2 тыс. кв. метров загорелась сухая трава

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание сухой растительности в городе-курорте Анапе, пожар локализован на площади двух тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

Сигнал о пожаре в СНТ "Мечта" поступил диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 15:29 по московскому времени. На момент прибытия пожарных пожар охватывал 800 квадратных метров.

Отмечается, что в 18:40 по московскому времени спасатели локализовали возгорание на площади двух тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлечены 65 человек и 19 единиц техники.