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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Анапе ликвидировали возгорание сухой травы на площади 2 тысячи кв. м

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 2 тысячи кв. м в Анапе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"В 19:15 мск - ликвидация открытого горения. В 20:26 мск - ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в СНТ "Мечта" города-курорта Анапы поступила диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 15:29 мск. По прибытию было установлено, что загорелась сухая трава на площади 800 кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв. м.

К борьбе с огнем были привлечены 77 человек и 22 единицы техники.

Анапа Краснодарский край МЧС
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