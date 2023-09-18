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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Песков заявил, что у Кремля нет информации о состоянии здоровья Кадырова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - У Кремля нет информации о здоровье главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы не располагаем какой-то информацией на этот счет. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья, поэтому здесь нам нечего вам сказать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможном нахождении Кадырова в Москве в воскресенье и встрече с президентом, Песков пояснил: "нет, также мне нечего (сказать - ИФ). Нет, никаких встреч с Путиным не было".

На минувших выходных в различных анонимных телеграм-каналах появилась информация об ухудшении здоровья Кадырова, а также о том, что он может находиться в больнице в Москве. Сам глава республики накануне выложил в свой канал видео с призывом под ним "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок".

Дмитрий Песков Чечня Рамзан Кадыров
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