Российские полиграфические активы холдинга Amedia переданы в госуправление

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские активы норвежского холдинга Amedia, крупного игрока российского рынка полиграфической продукции, переданы в управление Росимуществу.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в список активов, переданных во временное управление, включены акции и доли Amedia Eastern Europe AS в АО "Прайм Принт Москва", АО "Прайм Принт Екатеринбург", АО "Прайм Принт Новосибирск", ЗАО "Прайм Принт Челябинск" и ООО "Прайм Принт Воронеж".

Amedia, в прошлом - A-Pressen, пришла на полиграфический рынок РФ в 1998 году.

Совокупная выручка пяти перечисленных в указе компаний по РСБУ за 2022 г - около 1,64 млрд рублей. Самый крупный актив - "Прайм Принт Москва", типография в Долгопрудном (до 2008 г называлась "Проф-медиа принт", переименована после того, как A-Pressen выкупила долю своего локального партнера, холдинга "Проф-медиа").

В апреле 2022 г Amedia объявила, что в связи с украинским конфликтом больше не считает возможным вести бизнес в России, и передает управление своими типографиями в стране лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову (впоследствии, 1 сентября текущего года, он внесен Минюстом в перечень иноагентов).

Президентский указ о возможности передачи долей нерезидентов из недружественных стран во временное управление Росимущества вышел в конце апреля, изначально под его действие подпали две генерирующих компании - "Фортум" и "Юнипро". В середине июля этот список пополнили "Данон Россия" и "Балтика".