Комитеты Госдумы не добились снижения размера пошлины за выдачу новой телеком-лицензии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении пошлины за предоставление операторам связи лицензии на осуществление деятельности с 7,5 тыс. руб. до 1 млн руб., т.е. в 133 раза. Ранее как комитет по бюджету, так и комитет по защите конкуренции намеревались добиться снижения размера увеличения пошлины.

Законопроект был подготовлен министерством цифрового развития и внесен в Госдуму в декабре 2022 г.

Необходимость такого резкого роста пошлины в министерстве цифрового развития в декабре 2022 г. объясняли борьбой с операторами, нарушающими законодательство.

Речь идет об установке системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую операторы связи должны устанавливать на свои сети с лета 2018 г. и которая подразумевает хранение трафика пользователей: текстовые и телефонные разговоры, контент сообщений. Некоторые операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы. Один из них - добровольное прекращение лицензии и получение новой, в результате чего внедрение COPM откладывается. "То есть что происходит, оператор связи получает лицензию, составляет план установки средств (COPM) на два года и через полтора года лицензию отменят, получает новую", - пояснил замглавы Минцифры Дмитрий Ким в ходе заседания думского комитета по бюджету в понедельник.

По его словам, сейчас в РФ выдано более 27 тыс. лицензий, при этом лицензиатов (компаний) - более 7,5 тыс., то есть у большинства компаний более чем одна лицензия на услуги связи. "При этом стоит отметить, что каждый год получается еще 2 тыс. 600 лицензий, и при этом наша аналитика показывает, что "доживаемость" такой лицензии через два года только 14%", - сказал Ким.

При обсуждении законопроекта в первом чтении в январе комитет по бюджету предлагал рассмотреть вопрос о снижении размера пошлины до обоснованной, выдвигался вариант в размере до 500 тыс. руб. Комитет по защите конкуренции указывал, что увеличение размера пошлины приведет к росту финансовой нагрузки на операторов связи, которая будет "переложена" на конечного потребителя, что снизит доступность услуг связи.

"Ставились вопросы о возможном снижении государственной пошлины. Очень долго мы переписывались, долго пытались найти какой-то компромиссный вариант, включая, возможно, обеспечительный платеж. Но в это время, пока мы работали в КоАП, были внесены изменения по поводу штрафа за неисполнение этих лицензионных требований (установки СOPM - ИФ) в размере того же миллиона, и нам, коллеги, сказали, что с целью уменьшения злоупотреблений на рынке все-таки нецелесообразно снижать эту госпошлину", - отметила в ходе заседания в понедельник первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева.

"Позиция нашего комитета тоже не изменилась. Мы считаем, что введение такого размера пошлины, повышение с 7,5 тыс. до 1 млн рублей, ограничивает конкуренцию и возможности выхода новых игроков на рынок. И, к сожалению, вот эти наши переговоры ничем не закончились. На самом деле можно было найти альтернативные варианты, такие как, ну, например, банковская гарантия, которая работает при госзакупках, например, при таможенных платежах. Если заявитель не выполняет требования, тогда, пожалуйста, забирайте этот миллион с банка, и все, и как бы задача решена", - сказал в ходе заседания глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 21 сентября.

Как сообщалось, в мае Госдума приняла закон, который с 1 января 2024 г. вводит оборотные штрафы (но не меньше 1 млн руб.) для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).