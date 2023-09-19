Блинкен и премьер Ирака подтвердили настрой на развитие отношений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани подтвердили готовность к продолжению развития отношений и укреплению партнерства, сообщил госдепартамент.

Стороны на встрече "на полях" Генассамблеи ООН "подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению партнерства между двумя странами и подтвердили принципы, изложенные в Американо-иракском стратегическом рамочном соглашении", говорится в сообщении.

Блинкен призвал иракское правительство продолжать сотрудничество с региональным правительством Курдистана для укрепления его стабильности, продолжать устойчивое освоение энергетических ресурсов, приветствовал возобновление работы трубопровода с Турцией, ранее закрытого из-за разногласий между двумя странами, отмечается в релизе.

Госсекретарь также передал премьер-министру приглашение президента Джо Байдена посетить Белый дом в ближайшее время и подтвердил, что США "готовы к оказанию помощи Ираку в достижении безопасного, стабильного и суверенного будущего".