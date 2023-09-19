Разработчик офисного ПО "Р7" намерен занять 80% рынка графических редакторов РФ

Компания рассчитывает заменить Microsoft Visio

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российский разработчик офисного программного обеспечения АО "Р7" планирует занять до 80% российского рынка графических редакторов объемом в 9 млрд рублей за счет выпуска своего нового продукта "Р7-Графика", сообщила компания.

"Объем этого рынка оценивается в 15% от рынка редакторов, или в 9 млрд рублей, - уточнили "Интерфаксу" в компании. - Потенциальная емкость рынка к 2028 году составляет 49 млрд, включая коммерческое ПО, свободное ПО, условно бесплатные сервисы, необновляемое, устаревшее или нелицензионное ПО".

Компания рассчитывает, что ее новое решение сможет заменить собой аналогичное решение американской Microsoft - Microsoft Visio.

Само решение "Р7-Графика" представляет собой векторный редактор для создания схем, диаграмм, графиков и других бизнес-иллюстраций. ПО поддерживает различные "графические" форматы файлов.

"Р7-Графика" входит в пакет ПО для работы с документами "Р7-Офис" для корпоративных заказчиков.

"Одним из ключевых трендов рынка ПО для построения диаграмм на сегодня является предоставление таких сервисов в составе офисных пакетов, - говорится в сообщении компании. - Среди наших клиентов интерес к внедрению этого редактора был очень высок".

При этом в "Р7" подчеркнули, что в настоящее время в корпоративном сегменте только около 10% заказчиков используют встроенные в те или иные информсистемы графические редакторы. Остальные предпочитают использовать сторонние решения.

"Интеграция с другими программами: аналитическими, инженерными, производственными системами - это как раз путь развития графического редактора, - добавили в компании. - Также мы ориентируемся на запросы клиентов, которые сейчас решают проблемы импортозамещения, и видим их готовность переходить на российские разработки".

"Р7" является разработчиком программных продуктов для редактирования и управления документами, почтового сервера, ПО для корпоративных коммуникаций. В настоящее время продукты компании включены Реестр российского ПО.

По итогам 2022 года выручка компании составила 1,5 млрд рублей, что в три раза больше аналогичного показателя 2021 года, чистая прибыль - 1 млрд рублей против 223 млн рублей годом ранее.