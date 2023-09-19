ФТС сможет исключать компании из реестра УЭО за осужденных бывших акционеров

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной таможенной службе исключать компании из реестра уполномоченных экономических операторов (УЭО), если выяснится, что среди его бывших акционеров есть лица, осужденные по ряду уголовных статей.

Правительство внесло законопроект № 401558-8 в парламент в июле.

Сейчас ФТС может исключать компании из реестра УЭО, если вступает в силу приговор суда по ряду статей УК в отношении физических лиц - владельцев 10% и более акций оператора, а также учредителей, руководителей, главных бухгалтеров. Внесенный законопроект уточняет, что приговор должен быть обвинительным, а акционеры, руководители и главные бухгалтера могут быть бывшими.

В пояснительной записке говорится, что речь идет об исключение юридического лица из реестра в случае, если после совершения преступления или возбуждения уголовного дела такие лица были уволены с занимаемой должности или исключены из числа учредителей, акционеров.

Уполномоченный экономический оператор - это юридическое лицо, которому государство предоставляет определенные преференции и льготы в рамках таможенного контроля. Статус УЭО позволяет компаниям применять упрощенные процедуры таможенного контроля. Регистрация в реестре РУЭО является добровольной и осуществляется на основании заявления и документов, подтверждающих соответствие компании требованиям для получения статуса УЭО. По данным на конец августа в реестре УЭО, которые ведет ФТС, зарегистрировано более 200 компаний.