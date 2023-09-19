Путин заявил, что объем производства бронетехники в РФ вырос вдвое

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что организации ВПК сохраняют стабильные темпы, объем производства бронетехники вырос вдвое, но необходимо увеличить выпуск средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

"По итогам восьми месяцев текущего года организациям ВПК удалось сохранить стабильный темп работы, не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Он сообщил, что объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, "а особенно востребованных средств поражения - в три раза".

"Вместе с тем нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО", - сказал президент РФ.

Глава государства также предложил участникам заседания проанализировать график поставок в текущем году особо востребованных образцов вооружений, военной и специальной техники, а также определить приоритетные задачи на следующий год.

Он отметил, что постоянный контроль за выполнением графика поставок ведет рабочая группа военно-промышленной комиссии. Активно действует и координационный совет при правительстве. "Должен отметить, что результаты есть", - сказал Путин.

Глава государства также заявил, что формирование государственной программы вооружений на 2025-2034 годы уже идет, она должна предусматривать наращивание производства военной техники и вооружений в связи со складывающейся ситуацией.

"Формирование новой госпрограммы сейчас ведется министерством обороны совместно с госзаказчиками и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. На основании соответствующего решения, которое мною было принято, программа начнет действовать с 2025 года. При этом из-за ряда факторов потребности в вооружениях, военной и специальной техники существенно увеличиваются. Это связано с проведением СВО, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений", - сказал Путин.

В связи с этим, отметил президент, "необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы, объемы ее ресурсного обеспечения".

Путин подчеркнул, что "ряд финансовых вопросов остается пока нерешенным". "Сегодня предлагаю их обсудить и принять сбалансированное решение с учетом экономических возможностей государства", - сказал президент, напомнив, что подготовка бюджета на следующий год и на трехлетку находится в завершающей стадии.

Путин отметил, что "мы должны смотреть вперед, заглядывать за горизонт". Президент добавил, что госпрограмма вооружений - "это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значение для укрепления обороноспособности и безопасности России".

"Системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал всех силовых структур, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники", - заключил он.