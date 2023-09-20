Прощание с Николаем Добронравовым пройдет в среду в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, скончавшимся 17 сентября, пройдет в среду в Концертном зале имени П.И.Чайковского.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Московской филармонии, церемония начнется в 13:00. Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей СССР с 1970 года.

В начале 50-х снялся в двух советских фильмах - "Спортивная честь" и "Возвращение Василия Бортникова". В 1960 году стал соавтором пьесы "Загорается маяк", которая в течение нескольких лет с успехом шла на сцене Московского театра юного зрителя.

Но широкую известность Добронравову принесли песни на его стихи, созданные в соавторстве с композитором Александрой Пахмутовой - женой поэта. Также на протяжении десятилетий его постоянным соавтором являлся писатель и поэт-песенник Сергей Гребенников.

Среди композиций, написанных в соавторстве с Пахмутовой такие песни, как "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия песня Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" и другие.

Кроме того, музыку на стихи Добронравова писали композиторы Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль Оглы, Сигизмунд Кац, Евгений Мартынов, Аркадий Островский, Муслим Магомаев, Михаил Чуев.