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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Шойгу заявил, что российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

При этом он заявил о готовности "к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

"С удовлетворением отмечаем, - сказал Шойгу, - что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно".

По его словам, это во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.

"Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", - подчеркнул министр обороны России.

Он предложил коллеге обсудить в ходе переговоров ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Сергей Шойгу Иран РФ
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