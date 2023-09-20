Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В МЧС подтвердили гибель одного человека из-за взрыва газа в доме в Балашихе

Еще двое остаются под завалами

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке в Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи. По предварительным данным, два человека остаются под завалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели продолжают работы по разбору завалов на месте происшествия.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни, еще двух извлекли живыми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также подтвердил гибель одного человека в результате взрыва. "Один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте взрыва работают десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф.

В пресс-службе Минздрава в среду сообщили, что двое пострадавших от взрыва в Балашихе доставлены в больницу. "По оперативным данным, двое пострадавших госпитализированы в Балашихинскую областную больницу, еще один человек погиб", - сказали в пресс-службе журналистами.

Там отметили, что продолжается разбор завалов. "На месте работают 22 бригады медиков, в том числе 15 бригад СМП, шесть бригад ТЦМК и одна авиамедицинская бригада", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей, повреждены не менее десяти квартир

В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что жителей поврежденного дома, где на четвертом этаже произошел взрыв газа, эвакуировали в ДК "Балашиха". "Там организовано горячее питание, жителей обеспечивают всем необходимым", - говорится в телеграм-канале пресс-службы.

МЧС РФ Балашиха Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

МЧС подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Балашихе

МЧС подтвердило гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Балашихе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Карабаха более 2 тыс. мирных жителей

Два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажке в Балашихе

Из-за взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе обрушились два этажа

Из-за взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе обрушились два этажа

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Карабахский омбудсмен сообщил об обстреле машины скорой помощи в Степанакерте

Карабахский омбудсмен сообщил об обстреле машины скорой помощи в Степанакерте

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Что произошло за день: вторник, 19 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });