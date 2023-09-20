В МЧС подтвердили гибель одного человека из-за взрыва газа в доме в Балашихе

Еще двое остаются под завалами

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва бытового газа в девятиэтажке в Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи. По предварительным данным, два человека остаются под завалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели продолжают работы по разбору завалов на месте происшествия.

Ранее в экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни, еще двух извлекли живыми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также подтвердил гибель одного человека в результате взрыва. "Один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте взрыва работают десять бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф.

В пресс-службе Минздрава в среду сообщили, что двое пострадавших от взрыва в Балашихе доставлены в больницу. "По оперативным данным, двое пострадавших госпитализированы в Балашихинскую областную больницу, еще один человек погиб", - сказали в пресс-службе журналистами.

Там отметили, что продолжается разбор завалов. "На месте работают 22 бригады медиков, в том числе 15 бригад СМП, шесть бригад ТЦМК и одна авиамедицинская бригада", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в газифицированной девятиэтажке на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей, повреждены не менее десяти квартир

В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что жителей поврежденного дома, где на четвертом этаже произошел взрыв газа, эвакуировали в ДК "Балашиха". "Там организовано горячее питание, жителей обеспечивают всем необходимым", - говорится в телеграм-канале пресс-службы.