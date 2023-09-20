Ребенок погиб в ДТП с бронетехникой под Мурманском

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля с бронетехникой на Печенгской дороге в Мурманской области унесло жизнь ребенка, сообщает оперштаб области.

"Губернатор Андрей Чибис поручил незамедлительно разобраться в дорожно-транспортном происшествии с бронетехникой, в котором погиб ребенок", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, 19 сентября легковой автомобиль врезался в БТР, который стоял на дороге без опознавательных знаков. В результате ДТП погиб ребенок, еще три человека пострадали.