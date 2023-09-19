Песков отметил, что согласуется возможность контактов по ситуации в НКР на высшем уровне

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Контакты Москвы с Ереваном и Баку по ситуации в Карабахе пока ведутся по линии военных, но согласуется возможность общения на более высоком уровне, в том числе на высшем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В первую очередь сейчас контакты осуществляются по линии наших военных, а также по линии других ведомств. Согласуется также общение и на более высоком уровне. По мере того как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать о таких контактах, в том числе о возможных контактах на высшем уровне", - сказал Песков журналистам во вторник.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны "антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".