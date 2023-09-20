РФ с начала года экспортировала продукции АПК на $31 млрд

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия с начала 2023 года экспортировала продукции АПК на $31,3 млрд, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в среду.

"На данный момент мы поставили на внешние рынки продукции на $31,3 млрд. Ожидаем, что по итогам года Россия сохранит статус нетто-экспортера продовольствия", - сказал он.

По словам министра, экспорт в последнее время планомерно переориентируется на дружественные страны. Сейчас в структуре внешней торговли они занимают 87%.

При этом Патрушев напомнил, что в прошлом году экспортная выручка от реализации продукции российского АПК составила $41,6 млрд.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме глава Минсельхоза заявлял, что в этом году агроэкспорт прогнозируется в объеме $42 млрд.