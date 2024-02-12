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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В Минске заявили о согласовании с РФ выплат по госдолгу Белоруссии на 2024 год

В Минске заявили о согласовании с РФ выплат по госдолгу Белоруссии на 2024 год
Фото: Vector via Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия согласовали на текущий год выплаты по госдолгу республики, заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой в интервью гостелеканалу ОНТ в понедельник.

"Как и в прошлом году, и в этом году соответствующие договоренности достигнуты. Основная задача, чтобы долг просто не давил на наши инвестиционные планы, реализацию наших проектов, в том числе совместных (с Россией - ИФ). Поэтому Минфины эту схему выработали, и в отношении долга, считаю, на этот год вопрос закрыт", - сказал дипломат.

Он сообщил, что в целом на данный момент государственный долг Белоруссии составляет $17,2 млрд. "Если мы соотнесем с нашим ВВП - ВВП за прошлый год $72-73 млрд, то увидим, что это соотношение - 24%. Это один из самых низких уровней госдолга к ВВП в мире", - подчеркнул Крутой.

"Ясно, что Российская Федерация в этих $17,2 млрд нашего госдолга занимает основное место, примерно 70%", - добавил он.

При этом, отметил посол, "нужно учитывать, что в этом долге у нас, в том числе кредит по атомной станции, нашему главному проекту. Комфортные условия, длинные сроки, и ясно, что погашение будет вестись планово за счет тарифной политики, которая заложена в бизнес-плане". "Я вообще бы долг по атомной станции сейчас не рассматривал. По большому счету, сейчас это коммерческий проект, и там понятна вся схема по выплатам по данному межгоскредиту", - подчеркнул он.

Белоруссия Дмитрий Крутой
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