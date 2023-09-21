Спасатели обнаружили еще двух погибших под завалами многоквартирного дома в Балашихе

Число жертв, по последним данным, достигло семи человек

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ в ходе проведения аварийно-спасательных работ на месте взрыва в жилом доме в Балашихе обнаружили еще двух погибших, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"На месте проведения поисковых работ в Балашихе найдены погибшими мама с дочкой. Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.

По последним данным, порядка пяти жильцов дома стали жертвами взрыва бытового газа, еще двое сотрудников МЧС погибли при повторном обрушении бетонного перекрытия здания.

В среду утром в доме на улице Октябрьская в Балашихе сдетонировала газовоздушная смесь. Произошло обрушение 3-4-5-го этажей, повреждены не менее 10 квартир. При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались несколько спасателей.