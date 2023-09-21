Что случилось этой ночью: четверг, 21 сентября

Массовая атака беспилотников на Крым, эвакуация мирных жителей из НКР, Польша больше не поставляет оружие на Украину

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев. Ранено более 400 человек, среди них 13 детей.

- Около 5 тыс. мирных жителей эвакуированы из Нагорного Карабаха. Эвакуацию выполнили российские миротворцы.

- Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки украинских БПЛА на Крым. Всего сбито 19 дронов.

- В Орловской области пресечена атака беспилотниками на объекты ТЭК. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

- Премьер Польши заявил, что страна больше не отправляет оружие Украине. Он объяснил это тем, что Польша сама нуждается в наращивании вооружения.

- Алиев утверждает о намерении создать в Карабахе привлекательные условия для жизни. Он убежден, что результаты военной операции Азербайджана положительно повлияют на в переговоры с Арменией.