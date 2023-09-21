Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Что случилось этой ночью: четверг, 21 сентября

Массовая атака беспилотников на Крым, эвакуация мирных жителей из НКР, Польша больше не поставляет оружие на Украину

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев. Ранено более 400 человек, среди них 13 детей.

- Около 5 тыс. мирных жителей эвакуированы из Нагорного Карабаха. Эвакуацию выполнили российские миротворцы.

- Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки украинских БПЛА на Крым. Всего сбито 19 дронов.

- В Орловской области пресечена атака беспилотниками на объекты ТЭК. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.

- Премьер Польши заявил, что страна больше не отправляет оружие Украине. Он объяснил это тем, что Польша сама нуждается в наращивании вооружения.

- Алиев утверждает о намерении создать в Карабахе привлекательные условия для жизни. Он убежден, что результаты военной операции Азербайджана положительно повлияют на в переговоры с Арменией.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Около 5 тыс. мирных жителей эвакуированы из Нагорного Карабаха

Около 5 тыс. мирных жителей эвакуированы из Нагорного Карабаха

Сенат США утвердил генерала Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов

Сенат США утвердил генерала Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

ФРС повысила прогнозы по росту ВВП США и по инфляции в стране

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев

В НКР заявили о 200 погибших в результате двухдневных боев

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией

В Ереване начались столкновения между демонстрантами и полицией
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха

В Армении власти начали обсуждать организацию въезда жителей Нагорного Карабаха
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Баку заявили о готовности подписать мирный договор с Арменией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });