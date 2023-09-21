Минцифры призвало найти баланс в росте телеком-тарифов и развитии сетей связи

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выступает за поиск баланса между ценами на связь и необходимым развитием сетей связи при рассмотрении вопроса о возможном росте тарифов операторов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против индексации тарифов на связь выше уровня инфляции, предусмотренной проектом стратегии развития телеком-отрасли, писала газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Комментируя отрицательный отзыв ФАС на указанный пункт проекта стратегии, Шадаев заявил о необходимости поиска баланса между доступностью цен на связь и потребностями операторов в финансировании развития своих сетей.

"ФАС, естественно, хочет, чтобы цены не росли. Но мы смотрим на этот вопрос комплексно: нужно, чтобы и скорость росла, и новые технологии, стандарты внедрялись. Поэтому это дополнительные затраты (операторов - ИФ). Естественно, мы считаем, что здесь надо искать золотую середину", - сказал Шадаев в кулуарах форума Kazan Digital Week.

Он подчеркнул, что Минцифры выступает за обеспечение доступности услуг связи для всех категорий граждан.

В министерстве считают, что тарифы могут быть дифференцированы в зависимости от потребностей и финансовых возможностей пользователей: дешевые тарифы должны остаться для тех, кто готов потреблять интернет медленнее, но дешевле.

Шадаев также обратил внимание на то, что в России тарифы на услуги связи не регулируются государством, этот рынок является высококонкурентным. Однако при этом тарифы на связь растут медленнее, чем на другие услуги, тарифы на которые государство регулирует.

Глава Минцифры также прокомментировал требование ФАС к операторам связи отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

По словам Шадаева, Минцифры находится в диалоге с ФАС по этому вопросу.

"С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. С другой стороны, операторов тоже можно понять. Поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАС", - сказал министр.