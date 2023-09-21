Путин поручил ФАС проконтролировать цены на средства реабилитации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проконтролировать ценообразование на современные средства реабилитации.

Глава государства отреагировал на предложение вице-премьера Татьяны Голиковой на расширенном заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ дать поручение бизнесу, занимающемуся производством современных технических средств реабилитации, проводить "более сдержанную" ценовую политику.

"Поручение бизнесу мы дать не можем. Нужно поручение ФАС", - отреагировал президент.

Путин отметил, что "современные средства реабилитации в четыре раза дороже, чем то, что в массовом порядке производится".

"Понятно, что это - высокотехнологичные изделия, но тем не менее, ФАС должна внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке", - добавил он.