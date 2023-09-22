Думский комитет одобрил утроение штрафов за нарушения в обороте семян

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по сельскому хозяйству вынес положительное заключение на законопроект об увеличении административных штрафов за нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений.

Законопроект № 377747-8 в июне в палату внесла Самарская губернская дума. В нем поправки к статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас при выявлении нарушений в сфере оборота сельскохозяйственных семян штраф для граждан составляет от 300 до 500 рублей, предлагается установить его на уровне от 900 до 1 тысячи рублей; штраф для должностных лиц составляет от 500 до 1 тысячи рублей, предлагается установить его на уровне от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей; штраф для юридических лиц сейчас составляет от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, предлагается штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

В пояснительной записке авторы напоминают, что срок привлечения к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП составляет два месяца с момента совершения правонарушения.

"В связи с этим складывается ситуация, когда за высев несортовых, некондиционных или непроверенных семян привлечь контролируемое лицо к административной ответственности невозможно по причине истечения срока давности, или хозяйство один раз в несколько лет привлекается к ответственности в виде минимального размера административного штрафа или предупреждения, что для большинства хозяйствующих субъектов является более приемлемым, чем ежегодно оплачивать исследования по определению сортовых и посевных качеств", - пишут они.

Законопроект уже одобрило правительство.