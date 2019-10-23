Bayer передаст российским компаниям генетический материал кукурузы, пшеницы, сои и рапса

Центр трансфера технологий назвал семь первых получателей технологий Bayer

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центр трансфера технологий (ЦТТ), созданный год назад ФАС, Высшей школой экономики и компанией Bayer для передачи российским аграриям определённых технологий и знаний в области селекции семян и цифрового земледелия, назвал первых получателей гермоплазмы от компании Bayer, сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства.

Это ООО "Инновационно-производственная агрофирма "Отбор" (гермоплазма кукурузы), ООО "Научно-производственное объединение "Семеноводство Кубани"" (гермоплазма кукурузы), ООО "ИЦ Бирюч - новые технологии" (гермоплазма сои), ООО "Агроплазма" (гермоплазма кукурузы), ООО "Компания "Соевый комплекс" (гермоплазма сои), ЗАО "Агрофирма Павловская Нива" (гермоплазма пшеницы), ООО "Селекционная компания "Астра" (гермоплазма масличного рапса).

Все семь отобранных претендентов - частные селекционные компании, которые представляют разные регионы России от Дальнего Востока до средней полосы. Некоторые из них уже являются заметными игроками рынка, другие только начинают развивать свои программы по ускоренным методам селекции.

Всего поступило 13 заявок. Окончательный список из семи компаний утвердил наблюдательный совет ЦТТ. Еще две компании, претендовавшие на гермоплазму по сое и пшенице, будут рассмотрены членами набсовета после предоставления дополнительной информации по собственным программам селекции и имеющимся договоренностям с научными институтами.

Что получат селекционеры

"В связи с активным интересом, проявленным потенциальными получателями технологий, Bayer принял решение пойти им навстречу и передать гермоплазмы кукурузы и сои не двум компаниям, как было утверждено ранее, а трем компаниям", - уточняется в пресс-релизе.

Как заявила менеджер ЦТТ Надежда Долматова, процитированная в пресс-релизе, всего российским селекционным компаниям будет передано порядка 70 чистых линий по четырем культурам - 20 линий кукурузы, 10 линий не-ГМ сои, 10 линий озимой мягкой пшеницы и 10 линий яровой мягкой пшеницы, 10 линий ярового масличного рапса и 10 линий озимого масличного рапса. Этот генетический материал предоставляется на основании лицензионного соглашения, он не является конечным селекционным достижением и должен применяться для создания новых сортов и гибридов. Конечные получатели имеют право ввести в коммерческий оборот выведенные сорта и гибриды под своим собственным брендом внутри и за пределами РФ, уточнила она.

"Со своей стороны ЦТТ обеспечит юридическое сопровождение получателей при подписании лицензионного соглашения и будет оказывать им всестороннюю поддержку на этапах разработки и коммерциализации селекционных достижений", - добавила Долматова.

Как сообщила руководитель проекта по технологическому трансферу Майя Драганова, все передаваемые гермоплазмы линий семян подбирались с учетом российских почвенно-климатических особенностей. "Они обладают такими полезными признаками, как повышенная устойчивость к болезням, высокая урожайность, повышенное содержание определенных ценных свойств. Мы надеемся, что передаваемый семенной материал поможет создать дополнительное генетическое разнообразие для российских селекционеров и результатом трансфера данных технологий станет создание новых коммерчески успешных российских гибридов и сортов", - сказала она.

"Передаваемый в рамках исполнения предписания ФАС России генетический материал будет использован в селекционных программах, реализуемых или планируемых к реализации отобранными компании. Это позволит облегчить вхождение частных российских компаний на рынок селекционных достижений. Мы полагаем, что в сочетании с другими мерами, предпринимаемыми правительством РФ в области развития отечественной селекции, это даст возможность частным компаниям укрепить свои позиции на рынке и снизить таким образом зависимость внутреннего рынка от иностранной селекции", - считает замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Кому выгодно

Как заявил научный руководитель ЦТТ, директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов, компании получают генетический материал на очень выгодных условиях. "Лицензионные платежи не взимаются до вывода нового сорта или гибрида на рынок, а потом на 10 лет нашим получателям дается существенный дисконт к рыночному размеру роялти, - сказал он. - Тем самым и Bayer мотивируется на содействие получателям в создании конкурентоспособного продукта на основе переданного материала, поскольку только тогда он начнет получать выгоду от коммерциализации. Если бы наши компании обратились за гермоплазмой на мировой рынок, то, во-первых, не факт, что им бы ее продали, а во-вторых, роялти за такие чистые линии доходят до десятков миллионов долларов".

Передача гермоплазмы в рамках первого направления техтрансфера Bayer произойдет в течение двух месяцев. Второе направление трансфера включает передачу молекулярных средств селекции таких культур, как кукуруза, соя, рапс, пшеница, томаты, огурцы и капуста с актуальными протоколами использования. Срок подачи заявок завершился 30 сентября, процедура отбора займет еще полтора месяца.

Центр технологического трансфера был создан в 2018 году по инициативе ФАС России. Передача технологий была одним из пунктов предписания, которое ФАС дала при одобрении сделки по покупке германским концерном Bayer американской Monsanto. Сделка завершилась летом 2018 года.

Bayer - международный концерн с экспертизой в области здравоохранения и сельского хозяйства. Продажи Bayer в мире по итогам 2018 года составили 39,6 млрд евро. Капитальные затраты - 2,6 млрд евро, расходы на исследования и разработки - 5,2 млрд евро.