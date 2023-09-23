Пасечник вступил в должность главы ЛНР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Леонид Пасечник сообщил, что официально вступил в должность главы Луганской народной республики.

"Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу, официально вступил в должность Главы Луганской Народной Республики", - написал Пасечник в субботу вечером на своей странице в соцсетях.

Среди первоочередных задач на посту главы региона Пасечник отметил повышение уровня жизни граждан, восстановление и благоустройство городов и поселков по российским стандартам, массовое строительств жилья, развитие промышленности и агропромышленного комплекса ЛНР.

Ранее Пасечник был избран на должность главы региона путем тайного голосования депутатов Народного совета ЛНР.

Как сообщили "Интерфаксу" в Народном совете ЛНР, кандидатами на пост главы республики были Александр Ермоленко, Вадим Колесник и Леонид Пасечник. За Пасечника проголосовали 49 депутатов.