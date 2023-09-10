"Единая Россия" получает 39 депутатских мандатов по итогам выборов Народного совета ЛНР
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Политическая партия "Единая Россия" по итогам выборов депутатов Народного совета Луганской народной республики получает 39 депутатских мандатов, сообщает Центризбирком ЛНР.
"Луганское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" - 39 депутатских мандатов", - сообщила заместитель председателя ЦИК ЛНР Марианна Сумская.
Также, по её данным, партия ЛДПР получила 5 депутатских мандатов, КПРФ - 4 мандата и "Справедливая Россия - За правду" - 2 мандата.
Таким образом, всего в парламент ЛНР избрано 50 депутатов.