В Кремле скептичны к попыткам третьих сторон зафиксировать свое присутствие на Кавказе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле, комментируя предполагаемую встречу лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева 5 октября в Гранаде, заявили, что главное - помочь ситуации урегулироваться, избежать попыток третьих сторон без потенциала посредничества зафиксировать свое присутствие на Кавказе.

"Пока каких-то четких наметок относительно встречи трехсторонней (лидеров России, Армении, Азербайджана - ИФ) нет. Что касается других миротворческих усилий, то, безусловно, главное - это помочь ситуации урегулироваться и главное - избежать, скажем так, попыток каких-то третьих сторон впустую, без имеющегося потенциала посредничества, зафиксировать свое присутствие на Кавказе. Это вряд ли поможет ситуации", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность проведения трехсторонней встречи.

"Если кто-то может помочь снизить уровень напряженности, помочь интеграции армянского населения и Карабаха в новую реальность, это можно только приветствовать, - добавил он. - Но для этого нужно согласие всех сторон".

Также Пескова попросили прокомментировать звучащую критику в адрес России со стороны представителей армянского руководства в связи с событиями в Нагорном Карабахе.

"Продолжается диалог на различных уровнях с Арменией, особенно в эти дни. Совсем недавно был телефонный разговор у Путина с Пашиняном. Мы понимаем эмоциональный накал этого момента и категорически не согласны с попытками возложить ответственность на российскую сторону и тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеется", - сказал Песков.

"Упрекнуть российских миротворцев в том, что они что-то делают не так, никто не может, и мы никогда с такими упреками не согласимся", - добавил он.

Он подчеркнул, что Армения остается союзником России, близким государством: "Армения - это близкий для нас народ. Вы знаете, что в нашей стране живет больше армян, чем в самой Армении".

Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Арменией на различных уровнях.

"Мы продолжим выполнять наши функции, продолжим диалог с армянской стороной, с Пашиняном. В том числе продолжим работу с тем, чтобы соблюдались все права жителей Карабаха, имеются в виду карабахские армяне", - сказал Песков.

Песков также выразил надежду, что встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахичеване будет способствовать безопасности в регионе.

"Мы каждый раз надеемся, что все встречи, которые проводит президент Азербайджана, в том числе с президентом Турции, будут способствовать безопасности в регионе, будут способствовать нормализации жизни в Карабахе после произошедшего. Именно такие ожидания, - сказал он. - Это суверенные страны. Они реализуют свое суверенное право на развитие сотрудничества. Мы знаем, насколько тесные отношения между Баку и Анкарой", - отметил Песков. Он добавил, что "мы также имеем не менее тесные отношения с Анкарой и Баку".

Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что Эрдоган 25 сентября отправится в Нахичевань по приглашению президента Азербайджана.