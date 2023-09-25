В Армению прибыли помощник госсекретаря США и глава USAID

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким и руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр прибыли в Армению, сообщает посольство США в Ереване.

"Сегодня в Армению прибыла директор Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр, чтобы подтвердить содействие США суверенитету, независимости, территориальной целостности, демократии Армении, а также предпринять шаги в направлении удовлетворения гуманитарных нужд, возникших в результате последнего насилия в Нагорном Карабахе", - сообщила дипмиссия.

В Армении находится также помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

"США продолжают содействовать усилиям Армении по установлению в регионе достойного и долгосрочного мира. США глубоко обеспокоены сообщениями о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и призывают обеспечить беспрепятственный доступ международным гуманитарным организациям и коммерческому транспорту", - заявили в посольстве.