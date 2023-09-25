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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Над Белгородским районом ПВО сбила еще два беспилотника

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что над Белгородским районом сработала система ПВО и сбила два дрона.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбито два БПЛА самолетного типа. (...) По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Ранее в этот день губернатор сообщал о трех обстрелах территории Шебекинского городского округа и одном обстреле- Валуйского городского округа. Пострадали три человека. В селе Муром Шебекинского округа дрон-камикадзе атаковал объект связи.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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