Госдума рассмотрит законопроект о самозапрете на выдачу потребительских кредитов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник планирует рассмотреть в первом чтении проект закона, который прописывает для граждан механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

Документ (N341256-8) был внесен в парламент в конце апреля группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ призван бороться с мошенничеством при получении потребительских займов путем незаконного использования персональных данных граждан, а также с практиками использования методов социальной инженерии, когда мошенники подталкивают граждан к получению потребительских займов.

Согласно документу, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой.

Установить и снять запрет можно будет бесплатно с помощью портала Госуслуг, или обратившись в МФЦ. Информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 мск, если позднее - на следующий день.

Обязательное условие для получения услуги - наличие СНИЛСа. Он будет служить для идентификации человека, так как на данный момент это единственный документ, который не меняется в течение жизни, в отличие, например, от номера паспорта.

Банки и МФО до заключения договора должны будут запросить у всех квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета у клиента на выдачу кредитов. Если запрет установлен, то кредитная организация или МФО должны будут отказать в услуге. Если договор все же заключен, он может быть аннулирован по заявлению гражданина.

Законопроектом также предлагается ввести "период охлаждения" для снятия запрета, это можно будет сделать на второй день после того дня, как информация о запрете была включена в кредитную историю.

"Такой "период охлаждения" позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением договора потребительского займа (кредита), а также позволит гражданину принимать взвешенное решение о необходимости заключения договора потребительского займа (кредита)", - сказано в пояснительной записке.

Кроме этого, бюро кредитных историй будут обязаны раскрывать на своих сайтах и в мобильных приложениях информацию о запретах, порядке их установления и снятия, а также о порядке оспаривания информации, связанной с запретом.

При этом в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что механизм самозапрета не будет распространяться на займы от кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также ломбардов, поскольку риски мошенничества при их выдаче оцениваются как минимальные.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2024 года.