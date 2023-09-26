Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным в октябре на саммите СНГ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в середине октября на саммите СНГ в Киргизии и намерен предметно обсудить реализацию двух крупных проектов в авиационной и железнодорожной сферах.

Об этом Лукашенко сообщил в Минске губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, передает "БелТА". во вторник в Минске.

По словам Лукашенко это проект по совместному производству и обслуживанию самолетов, а также проект по строительству второй железнодорожной ветки на Ленинградскую область.

"Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимостью, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России: от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт", - отметил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия обладает соответствующими компетенциями, поэтому Путин предложил этот самолет построить вместе с белорусской стороной, а также более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов для Ил-96 и обслуживать их в Белоруссии.

"Мы это можем сделать. Это очень большой кусок работы", - сказал президент Белоруссии.

Еще один проект, который обсудили президенты Белоруссии и России, - это строительство второй железнодорожной ветки от Белоруссии в Петербург и Ленинградскую область.

"Вы понимаете, что для нас это очень важно. Мы занимаемся портовым строительством там, инфраструктурой. Но узкое место у нас - железная дорога", - отметил Лукашенко.

Перспективы реализации проектов, по словам Лукашенко, уже обсуждались с российскими ведомствами, по ним подготовлен пакет необходимых документов, материалов, которые будут переданы главе российского государства.

Белорусский президент также сообщил, что беседовал с Путиным по телефону в понедельник.