Поисковики обязали помечать "не приземлившихся" хостинг-провайдеров как нарушителей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Поисковые системы должны будут информировать интернет-пользователей в РФ о том, что иностранные провайдеры хостинга, включенные ранее в перечень компаний на "приземление", нарушают российское законодательство, говорится в сообщении регулятора.

"Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", - говорится в сообщении.

Согласно релизу, меры приняты в отношении всех включенных ранее в перечень РКН провайдеров.

22 июня РКН включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих "приземлению": Amazon Web Services, Inc. (сайт aws.amazon.com), Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), WPEngine, Inc. (wpengine.com), HostGator.com, LLC (hostgator.com), Ionos Inc. (ionos.com), DreamHost, LLC (dreamhost.com), FastComet, Inc. (fastcomet.com), GoDaddy.com LLC (godaddy.com), Bluehost Inc. (bluehost.com), Kamatera Inc. (kamatera.com), DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).

Регулятор напомнил, что, согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории РФ, подпадают под действие ФЗ № 236 "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ", то есть так называемом законе о "приземлении" иностранных ИТ-компаний.

"Вышеуказанные провайдеры хостинга не исполнили обязанности закона: зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН; разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций; создать уполномоченное представительство в России", - уточнили в РКН.

"Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей.", - отмечается в сообщении.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд мер принуждения, вплоть до полной блокировки на территории РФ.

Хостинг-провайдер - это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети.