Россельхознадзор констатировал ухудшение ситуации с АЧС в соседних с РФ странах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в соседних с РФ странах продолжает ухудшаться, несмотря на декларируемое выполнение планов по ликвидации очагов инфекции, сообщает Россельхознадзор.

Согласно приведенным в пресс-релизе данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) на 16 февраля 2023 года, на территории Китая, Латвии, Польши и Украины ветеринарные службы зарегистрировали 535 случаев АЧС в популяции диких кабанов и один - среди домашних свиней (на территории специального административного района Гонконг). Внимания заслуживает активная нотификация случаев АЧС вблизи к государственным границам России с Латвией (на расстоянии до 6 км от Псковской области) и с Польшей (до 700 метров до Калининградской области), подчеркивается в сообщении.

Кроме того, с учетом развития панзоотии АЧС в Польше и повторного случая регистрации АЧС на юге страны существует высокий риск дальнейшего распространения инфекции на территорию Словакии: последний случай АЧС был обнаружен в 5 км от польско-словацкой границы. В Польше, по данным на 16 февраля, действует 461 очаг АЧС.

Как подчеркивает Россельхознадзор, неблагополучная эпизоотическая ситуация по АЧС на территориях сопредельных, прежде всего европейских, стран требует проведения своевременных надзорных мероприятий компетентными органами и всеми заинтересованными сторонами приграничных субъектов РФ.