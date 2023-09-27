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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за навязывание услуг потребителям

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату.

Документ (№152532-8) был внесен в парламент в июне 2022 г. и принят в первом чтении 13 июня. Авторы законопроекта - депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов.

В рамках первого чтения законопроект устанавливал, что административный штраф может быть установлен в размере стоимости дополнительно навязанных потребителю товаров (работ, услуг) на момент окончания или пресечения административного правонарушения. При этом штраф для должностных лиц будет рассчитываться в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных услуг; для юридических лиц - в размере трехкратной стоимости.

Ко второму чтению штрафы заменили фиксированной суммой: для должностных лиц - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Кроме того, в КоАП вводился штраф за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав: для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 250 тыс. до 1 млн рублей. Ко второму чтению линейка штрафов была существенно смягчена. Так, штраф для должностных лиц предлагается установить в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу приводится ряд случаев навязывания услуг. В частности, при продаже автомобиля это навязывание дополнительных услуг по юридической поддержке, помощи на дорогах, эвакуации.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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