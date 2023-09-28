Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Закон о штрафах за навязывание услуг и товаров прошел III чтение

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон № 152532-8 о штрафах за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров.

"Принятие закона создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы", - прокомментировал ситуацию председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно закону, в статье 14.8 КоАП РФ уточняется ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату путем предложения потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров (работ, услуг) приобрести дополнительные товары (работы, услуги).

Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.

Кроме того, уточняется ответственность за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований.

Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Законопроект в палату в июне 2022 года внесли депутаты от ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргинов. 13 июня 2022 года он был принят в первом чтении. Инициатива депутатов с тех пор претерпела существенные изменения. Так, в варианте первого чтения штраф предлагалось привязывать к стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), в двукратном и трехкратном размере стоимости.

ЛДПР Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Орешкин ждет снижения спроса на валюту из-за сокращения программы заимствований Минфина

Путин не видит необходимости в жестких мерах в отношении нефтяников

Путин встретился с Кадыровым

Путин встретился с Кадыровым

Эстония предложила включить в антироссийские санкции ЕС запрет транзита товаров

Правительство России актуализировало программу приватизации

"Аэрофлот" сообщил о восстановлении работы системы бронирования Leonardo

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в российской системе бронирования Leonardo

"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое в российской системе бронирования Leonardo

В ВТБ ждут сокращения прибыли банков в 2024 году из-за повышения ставки ЦБ

В Дагестане в перестрелке погиб начальник тыла районного отдела полиции

Крымский мост перекроют на 9 часов для ремонта в ночь на пятницу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });