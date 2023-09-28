Роснедра вдвое снизили оценку запасов УВС в акватории Охотского моря

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Оценка начальных суммарных извлекаемых резервов акватории Охотского моря была снижена с 10,3 млрд до 5,2 млрд тонн условного топлива (ТУТ), ее центральная часть признана бесперспективной для освоения, сообщила на конференции начальник управления геологии, нефти, газа и подземных вод Роснедр Нина Ерофеева.

"Площадь развития нефтегазоносных областей несколько уточнилась, снизилась. Центральная часть Охотского моря является бесперспективной, поскольку мощность осадочная была там очень незначительная", - сказала она.

Как говорится в ее презентации, оценка резервов Шантарско-Лисянской перспективной нефтегазоносной области (НГО) снижена с 1,537 млрд ТУТ до 690 млн ТУТ, Северо-Охотской перспективной НГО - с 809 млн ТУТ до 480 млн ТУТ, Западно-Камчатской НГО - с 2,051 млрд ТУТ до 194 млн ТУТ, Северо-Сахалинской НГО - с 5,081 млрд ТУТ до 3,706 млрд ТУТ. Оценка для Южно-Сахалинской НГО пересмотрена в сторону увеличения - со 100 млн ТУТ до 13 млн ТУТ. Центрально-Охотская перспективная НГО исключена из перечня, а перспективы ПНГО Тинро не определены, хотя ранее ее запасы оценивались в 373 млн тонн.

"Новая геологическая информация, которая позволит недропользователям более конкретно подходить к геологоразведочным работам уже на своих лицензионных участках", - добавила начальник управления Роснедр.

Исследование продолжалось около двух лет и было проведено совместно с АО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (МАГЭ, Мурманск).