Путин разрешил гражданам Украины въезжать в Россию по внутренним паспортам

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда из РФ граждан Украины.

Текст документа опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом, в частности, устанавливается перечень документов для въезда и выезда.

В соответствии с перечнем в первом пункте указа, такими документами являются: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет), паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего гражданина, в который внесена информация о ребенке (для выезда несовершеннолетних граждан Украины в сопровождении таких представителей); удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее); удостоверение личности на возвращение на Украину (только для возвращения на Украину); удостоверение члена экипажа воздушного судна.

Согласно указу, граждане Украины "могут въехать в Российскую Федерацию с территории Украины по документам, названным в пункте 1 настоящего Указа, срок действия которых истек".

"Граждане Украины, не имеющие действительных документов, названных в пункте 1 настоящего Указа, в качестве исключения могут осуществлять выезд из Российской Федерации через ее сухопутную границу в сопредельные с Российской Федерацией государства (при условии принятия этими государствами таких лиц) на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выдаваемого территориальным органом Министерства внутренних дел РФ", - говорится в документе.