Минобороны РФ заявило о девяти групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Армия РФ за неделю с 24 по 29 сентября нанесла девять групповых ударов по оружейным складам ВСУ, местам дислокации украинских военных и иностранных наемников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования "Иностранный легион", два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на донецком и запорожском направлениях", - сказал Конашенков.

На донецком направлении ВСУ в течение недели пытались наступать в районе Артемовска (Бахмута), Авдеевки и Марьинки в ДНР.

"За прошедшую неделю на данном направлении подразделениями "Южной" группировки российских войск отражена 31 атака ВСУ", - сообщил Конашенков.

По его данным, в результате боевых действий потери армии Украины составили: более 1760 военнослужащих, 40 танков и других боевых бронированных машин, а также 70 автомобилей.

"На красно-лиманском направлении вооруженные силы Украины силами 12-й бригады специального назначения, 63-й и 67-й механизированных бригад предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в результате действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 12 атак украинских сил.

"На херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра. В рамках выполнения данной задачи пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск наносилось поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина и Новолюбовка Харьковской области.

"В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Огурцово Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков.

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