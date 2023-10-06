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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Минобороны РФ сообщило о 14 групповых ударах за неделю по объектам на Украине

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, поражены мастерская сборки ударных и разведывательных дронов Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS.

"В период с 29 сентября по 6 октября т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

По его словам, поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников.

"В результате ударов, в том числе, уничтожены: мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатых веществ для производства боеприпасов", - заявил Конашенков.

Он также сообщил, что в пунктах временной дислокации поражены подразделения украинских формирований, а также иностранных наемников и инструкторов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
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