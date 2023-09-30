Силы ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов РСЗО "Ураган"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что пресечена атака со стороны вооруженных сил Украины с применением снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в субботу около 3:45 МСК в Белгородской области.

"Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все девять снарядов", - говорится в сообщении министерства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду. По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.