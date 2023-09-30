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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

ВСУ обстреляли из артиллерии белгородское село Муром

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Шебекинского горокруга.

"Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Глава региона отметил, что оперативные службы работают на месте.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

Белгородская область Муром Вячеслав Гладков
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