Банки с 1 октября не могут использовать SWIFT для переводов внутри России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Банки с 1 октября 2023 года не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России, они будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру.

Согласно требованию ЦБ, банки должны передавать информацию о переводах внутри страны только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории РФ.

При этом данное требование не распространяется на трансграничные переводы, а также на случаи передачи информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году, под которую подпал в том числе ряд банков. СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. СПФС по данным за первое полугодие 2023 года насчитывает 514 участников, в том числе более 130 нерезидентов, сообщала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в более чем 200 странах. Ряд российских банков, которые подпали под блокирующие санкции, уже отключены от SWIFT.